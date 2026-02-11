Hermosillo, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES) avanza en su consolidación académica e institucional, posicionándose como una de las principales opciones de educación superior en la entidad, con una estrategia centrada en ampliar su matrícula, elevar la calidad educativa y fortalecer su compromiso social.

La rectora Patricia Patiño Fierro destacó dentro de su participación con integrantes de la Mesa Cancún que actualmente la UES oferta 87 programas académicos, de los cuales 29 son ingenierías y 52 licenciaturas, además de un crecimiento en el área de posgrados y una Maestría en Ciencias de los Materiales.

UES fortalece matrícula, calidad y modelo educativo 5.0: Patricia Patiño en Mesa Cancún

La matrícula ronda los 15 mil estudiantes en sus distintas unidades y estamos proyectando aumentar a entre 16 y 17 mil alumnos en un corto plazo. Es una gran tarea, pero sé que podemos lograrlo", afirmó.

Subrayó que uno de los principales activos de la universidad es su comunidad: docentes, investigadores y personal administrativo con amplia trayectoria y compromiso institucional, muchos con más de dos décadas de servicio. En ese sentido, afirmó que la UES mantendrá su modelo por competencias, pero inició la transición hacia la Educación 5.0, enfoque que combina el uso de tecnologías avanzadas con una visión humanista.

En materia de calidad, dijo que al inicio de la actual administración solo el 30 por ciento de los programas estaban acreditados; al cierre de 2025, la cifra alcanzó el 68 por ciento, tras lograr la certificación de 22 programas adicionales con reconocimiento internacional.

"En infraestructura, en ocho meses se han invertido alrededor de 133 millones de pesos en renovación de equipo de cómputo, mobiliario y espacios", externó.

Fuente: Tribuna del Yaqui