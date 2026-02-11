UMAE de Ciudad Obregón enfrenta déficit médico; buscan fortalecer plantilla y cubrir turnos

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante un considerable déficit que presenta la plantilla laboral médica en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, se trabaja en estrategias para fortalecerla, según la doctora Patricia Emiliana García Ramírez, directora general de esa unidad.

Destacó que es una necesidad del hospital para poder cubrir en su totalidad los tres turnos y la jornada acumulada de los fines de semana y poder así, ofertar una mayor cantidad de consultas y consolidar la productividad de cirugías continuas.

Sobre el déficit de médicos del que adolece la unidad, comentó que es una situación que se ha venido presentando desde hace años por diversos factores.

Lamentablemente, hemos tenido altas y bajas en la plantilla de médicos, la misma que hemos fortalecido y luego se nos van, pero es algo que estamos trabajando constantemente", explicó la médico.

¿Por qué se van?

Según la jefa de la UMAE, donde atienden a derechohabientes de Sonora, Sinaloa y las dos provincias californianas, los médicos rechazan quedarse mucho tiempo en la localidad.

Se van muy probablemente por la situación económica de Ciudad Obregón, donde no hay mucha rama de trabajo en la parte privada y eso hace que los médicos que vienen de fuera y toman sus plazas, muchos se quedan dos años y se van", lamentó.

García Ramírez subrayó que, según las cifras oficiales de la administración, el hospital cuenta actualmente con una población de mil 700 trabajadores; en la parte médica son 319, mientras que en el área de enfermería son 620.

El día de ayer se me incrementaron 187 plazas; actualmente tenemos 79 plazas vacantes de médicos y estamos por iniciar un draft, que es una contratación en tres etapas que hace el instituto en la Ciudad de México; la primera etapa es para todos los médicos egresados de residencias del IMSS, la segunda para otras instituciones y en la tercera vuelta es para que todos aquellos que no alcanzaron puedan entrar", detalló.

Fuente: Tribuna del Yaqui