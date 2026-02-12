Huatabampo, Sonora.- El sur de Sonora cuenta con una extensa costa cubierta por manglares, una belleza natural que, además de albergar aves en peligro de extinción, también protege la zona de inundaciones; sin embargo, la contaminación y la ambición humana ponen en riesgo este ecosistema, a pesar de ser una reserva protegida.

Se estima que a lo largo de las costas de la región del Mayo existan más de 30 mil hectáreas de manglares en alrededor de 15 kilómetros, siendo el puerto de Yavaros y la playa de Moroncarit las zonas que concentran un mayor número de manglares.

La amenaza

Sin embargo, la tala indiscriminada, así como la contaminación en la zona, pone en peligro la vida marina en este ecosistema, la cual alberga más de 500 especies de aves migratorias, así como miles de peces y crustáceos que ahí habitan. Debido a ello surgió la agrupación 'Guardianes del Manglar', un grupo de jóvenes ambientalistas en el sur de Sonora que realizan jornadas de limpieza, reforestación y concientización sobre la importancia de los manglares en Yavaros.

30 mil hectáreas de manglares, una maravilla del sur de Sonora que está en riesgo por contaminación

"En estos últimos años los manglares han tenido una impactante contaminación por parte de nosotros como ciudadanos, así como también de empresas y granjas camaroneras, pero nosotros queremos empezar por lo que se puede hacer ahorita, que es detener la contaminación de nosotros como turistas y habitantes; después veremos cómo las empresas pueden compensar la contaminación", indicó Rubén Ceceña, presidente de la agrupación.

Los ambientalistas resaltaron la importancia de conservar limpios los manglares, ya que, además de la pesca, las comunidades costeras del sur de Sonora dependen en gran medida de la actividad turística para poder sobrevivir. Por lo que contar con una belleza natural como son los manglares resulta de vital importancia para su economía.

Los manglares sirven como zonas recreativas para atraer más al turismo a través de avistamiento de aves y paseos en lanchas; los turistas pueden disfrutar de un paisaje natural inigualable", puntualizó.

Las acciones

Por su parte, las autoridades municipales, así como las de los tres niveles de gobierno, conformaron el Comité de Playas Limpias, donde, además del cuidado estético de las costas, también se buscará proteger el medio ambiente de la región, ante la amenaza de la contaminación y malas prácticas de los trabajadores del mar.

Rodolfo Castro Valdez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, mencionó que entre los objetivos del Comité se encuentran el garantizar la salud pública asegurando que el agua de contacto cumpla con los lineamientos de Cofepris y Semarnat, así como la gestión de infraestructura de vanguardia que complemente el desarrollo turístico bajo criterios ambientales, además de fomentar la educación ambiental y la cultura del agua entre prestadores de servicios y visitantes.

Los impactos proyectados incluyen beneficios en salud pública y medio ambiente, como la reducción de contaminación y preservación de ecosistemas… En el ámbito económico y turístico se buscará el potencial de las certificaciones internacionales y el incremento en la derrama económica; mientras que en el ámbito social se busca el fortalecimiento institucional y la creación de una red de colaboración entre las tres órdenes de gobierno y la sociedad civil", puntualizó.

Dato:

Para ambientalistas, es de suma importancia preservar el manglar porque es considerado como la cuna de las especies marinas en la región, lo cual es prácticamente la base del sector pesquero, como los crustáceos, camarones y distintas especies de peces.

Cifra:

10 mil

Es el número de hectáreas de manglares que hay en el puerto de Yavaros.

Cifra:

200

Especies de aves son las que hay en los manglares de la comunidad costera de Moroncarit en Huatabampo.

Cifra:

60 mil

Es el número de hectáreas de manglares que se estima que haya en todo el estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui