Abre librería del Fondo de Cultura Económica en Ciudad Obregón con 14 mil títulos a precios bajos

Ciudad Obregón, Sonora.- Lorena Gómez del Castillo, directora de la Librería del Fondo de Cultura de Ciudad Obregón, dio a conocer la apertura de ese espacio que busca fomentar e incrementar el hábito de la lectura entre la comunidad, sin que ello represente un gasto que lastime la economía familiar.

"La idea es que leamos un poquito más de lo que ya leemos; el Gobierno del Estado y el Fondo de Cultura Económica hacen una alianza para traer estos libros a la comunidad", comentó.

Destacó que cuentan con libros desde los 11 pesos y algunos que rondan los 20, 30 o hasta 50 pesos, con libros individuales o colecciones disponibles.

Abrimos la librería con 14 mil ejemplares con un fondo maravilloso: historia, ensayo, novela, literatura infantil, biografía, literatura mexicana y prehispánica, entre otros", subrayó. El próximo 19 de marzo será inaugurada de manera oficial con la visita del gobernador Alfonso Durazo.

Abre librería del Fondo de Cultura Económica en Ciudad Obregón con 14 mil títulos y precios bajos

Fuente: Tribuna del Yaqui