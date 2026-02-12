¡Síguenos!
Sonora

Alerta: Tiburón de 6 metros ronda las aguas del sur de Sonora; autoridades piden extremas precauciones

La capitanía del Puerto de Yavaros informó que el avistamiento del tiburón se registró en la Bahía del Tobari, a una profundidad de alrededor de ocho brazadas

Las costas del sur de Sonora, como Yavaros o incluso Benito Juárez ya han registrado ataques de tiburón Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Ricardo Daniel Canto Rodríguez, capitán del Puerto de Yavaros, envió un aviso de precaución a la comunidad marítima del sur de Sonora debido al nuevo avistamiento de tiburón en las costas de la región.

La capitanía del Puerto informó que el avistamiento del tiburón se registró durante las 06:30 horas de este jueves 12 de febrero por parte de la embarcación B.M. Admiralty, propiedad de Pacífico Industrial, en las costas del municipio de Benito Juárez.

El avistamiento de un tiburón de aproximadamente seis metros en la punta del bajo del Tobari a una profundidad de aproximadamente ocho brazadas; se les pide tomar precauciones a todos los pescadores, especialmente a los buzos y almejeros", afirmó Canto Rodríguez.

Por ello, las autoridades exhortaron a toda la comunidad marítima del sur de Sonora a estar pendiente de los avisos emitidos por la capitanía del puerto y reportar cualquier avistamiento de tiburones.

Fuente: Tribuna del Yaqui

