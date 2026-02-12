Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio el banderazo de arranque de obra de la modernización de la carretera de cuatro carriles Hermosillo a Bahía de Kino, cuya primera etapa tendrá una duración de ocho meses. En una primera etapa contempla una inversión de 500 millones de pesos para iniciar desde el casco urbano de la capital sonorense con una longitud de 28.5 kilómetros a intervenir.

En la explicación de las características de la obra, Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dijo que contempla la ampliación de la carretera a cuatro carriles, el aumento de la corona de 12 a 19 metros, con un ancho de 3.5 metros por carril, separados por una franja central de 2 metros, con acotamientos de 1.5 metros, en una longitud total de 28.5 kilómetros.

Alfonso Durazo arranca la remodelación de la carretera de cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino es un proyecto que data desde 1950 y que hoy requiere de una modernización; incluso, candidatos a diferentes puestos de elección popular la prometían en sus campañas, incluyéndose.

Me da obviamente muchísimo gusto estar en este evento esperado por décadas, porque esta carretera, como ya se mencionó, inició en 1951 y de inmediato mostró su insuficiencia. Y desde entonces, ¿cuántos candidatos de todos los niveles, de todo tipo que han pasado por aquí, han prometido la construcción de esta carretera, incluido su servidor? Por eso estoy aquí cumpliendo", exclamó.

El gobernador Durazo dijo que para la obra se requieren 370 millones de pesos adicionales, pero que se gestionarán a través de los legisladores federales y senadores para cumplir con la entrega de la obra por lo menos hasta el poblado Miguel Alemán antes de finalizar su administración.

Obras adicionales

El mandatario estatal confirmó que Sonora tendrá cuatro mil millones de pesos adicionales para la nueva carretera de Guaymas a Chihuahua que conectará al mar de Cortés con la dinámica económica del norte del país. Dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum apoyará a Sonora con dichos recursos para diferentes obras carreteras que se realizan en la entidad.

Alfonso Durazo arranca la remodelación de la carretera de cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino

Fuente: Tribuna del Yaqui