Alfonso Durazo confirma inicio de foros para la reestructura de Protección Civil en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que comenzaron los foros para la reestructura interna administrativa de la Unidad Estatal de Protección Civil.

El mandatario indicó que el 11 de febrero de 2026 comenzaron con el primer foro para el rediseño de la estructura administrativa de la Unidad Estatal de Protección Civil, como parte de la propuesta para tener una institución mejor capacitada, eficiente y con mejor operación.

El día de ayer se llevó a cabo el primer foro para el rediseño de la estructura administrativa de protección civil", señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Aunque no precisó sobre las fechas de los próximos foros, con estas acciones se garantiza una mejor estructura y desempeño de Protección Civil estatal. El mandatario estatal explicó que estos encuentros buscan abrir espacios de participación directa con la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui