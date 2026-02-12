Autoriza Cabildo de Navojoa donación de terreno para construcción de un centro recreativo

Navojoa, Sonora.- El Cabildo de Navojoa aprobó este jueves la donación de un terreno de 6.5 hectáreas en la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna', para la construcción de un centro recreativo del Instituto Mexicano del Servicio Social (IMSS) que ofrecerá servicios oficialmente a derechohabientes y sus familiares, pero también a la comunidad en general.

El cuerpo edilicio, encabezado por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, coincidió en destacar el alto y positivo impacto social que tendrá dicha obra en prospecto, dentro del fomento a una vida saludable y convivencia armónica entre los habitantes del municipio y la región sur.

El presidente municipal de Navojoa subrayó que el interés social de dicho proyecto se encuentra plenamente justificado, tendrá una ubicación estratégica para acceso y movilidad de usuarios, incluso provenientes de municipios aledaños, y una inversión cuantiosa por parte del IMSS.

Durante la sesión extraordinaria, fue autorizada también la integración del Consejo Local de Tutelas, vinculado a DIF y con coordinación con la Subprocuraduría de Atención al Menor, quedando como presidente Jorge Misael Alcaraz Sánchez y vocales las regidoras Alma Quiroz e Indira Miranda, cuya función consistirá en vigilar el bienestar de los menores de edad que quedan legalmente bajo responsabilidad temporal del DIF.

El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Navojoa aprobó la donación de un predio en la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna', para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construya una nueva estancia infantil debido a la falta de espacios en las guarderías de la localidad, rezago que afecta a las madres trabajadoras.

Fuente: Tribuna del Yaqui