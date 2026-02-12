Avanza programa de Vivienda para el Bienestar en el municipio de Navojoa; autoridades supervisan el terreno

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) visitó el municipio de Navojoa para conocer los avances del programa de Vivienda para el Bienestar, donde se pretenden construir más de cuatro mil casas.

Cabe señalar que anteriormente, la Dirección de Desarrollo Urbano solicitó a Cabildo su aprobación para que un predio de la reserva industrial y ecológica cambiara su uso de suelo a habitacional, como lo exige la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para que el proyecto de vivienda sea una realidad.

Por su parte, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, junto con la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, realizó un recorrido de supervisión por el terreno de 47 hectáreas, ubicado en el sector oriente de la ciudad, a un costado de la carretera Navojoa-Álamos donde se construirá el complejo multifamiliar.

Es un plan que beneficiará a más de cuatro mil familias navojoenses. Presentamos los avances, la factibilidad del predio, la conectividad y los servicios que darán certeza a este desarrollo que representa una verdadera oportunidad de patrimonio para muchas familias", señaló.

Por su parte, Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora, indicó que las familias interesadas en el programa deberán inscribirse en los módulos de Conavi y, posteriormente, la selección de los beneficiarios será a través de una tómbola frente a un notario público.

El funcionario estatal explicó que estas casas tendrán una medida de 65 metros cuadrados dentro de un esquema de complejo multifamiliar de tres pisos de altura. Mientras que para su adquisición se contará con un esquema de pagos accesibles a través de un plan de financiamiento de aproximadamente mil 800 pesos al mes durante 20 a 30 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui