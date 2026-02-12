Ciudad Obregón, Sonora.- A través de la Secretaría de las Mujeres, el Ayuntamiento de Cajeme hace una cordial invitación a todas las féminas a participar en la 'Carrera 8M' con el objetivo de fortalecer la unidad, fomentar el deporte y continuar sentando las bases para una sociedad con perspectiva de género; dicho evento constará de un circuito recreativo-deportivo de 5 kilómetros.

"Hacemos extensiva la invitación a todas las mujeres a participar este 8 de marzo a las 7:00 horas en la 'Carrera 8M', para unidas conmemorar la lucha y los esfuerzos que se han realizado por parte de grandes mujeres precursoras de la igualdad de género. Lo realizaremos como parte del Domingueando en bici y +; habrá grandes premios y muchísimas sorpresas", indicó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Marina Herrera Ortiz.

Ayuntamiento de Cajeme invita a las mujeres a participar en la próxima 'CARRERA 8M'

La carrera se realizará en el circuito de la calle Náinari, iniciando en Miguel Alemán y Náinari y finalizando en Náinari y Quintana Roo. También mencionó que se contará con premiación en efectivo para las primeras tres posiciones, que constarán de 15 mil pesos al primer lugar, 10 mil pesos al segundo y 5 mil pesos al tercero. Sin embargo, todas las participantes recibirán una medalla conmemorativa.

Esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de reconocer la lucha y los esfuerzos de mujeres precursoras de la igualdad de género, promoviendo al mismo tiempo la convivencia y el bienestar físico; las mujeres que estén interesadas en participar en esta carrera conmemorativa pueden registrarse mediante el código QR o comunicándose al teléfono 644 312 3424.

Para finalizar su informe, Marina Herrera recordó que la Secretaría de las Mujeres garantiza la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en México, además de brindar diversos servicios gratuitos como asesoría legal, terapia psicológica, atención en adicciones, nutrición, entrega de medicamentos, talleres de capacitación, redes de apoyo y refugio, entre otros.

Ayuntamiento de Cajeme invita a las mujeres a participar en la próxima 'CARRERA 8M'

Fuente: Tribuna del Yaqui