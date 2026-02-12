Cabildo de Cajeme aprueba estados financieros y cuenta pública del último trimestre 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- En atención a los lineamientos establecidos en los artículos 136, fracción 23 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 61, fracción 4, inciso D y 91, fracción 10, inciso D de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Cabildo de Cajeme aprobó los estados financieros de los diferentes órganos paramunicipales, correspondientes al último trimestre del ejercicio 2025, con la finalidad de enviarlos al Congreso del Estado.

Se trata de la estación Central de Autobuses 'Faustino Félix Serna', Oomapas de Cajeme, Rastro Municipal de Cajeme, Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP) de Cajeme, Promotora Inmobiliaria de Cajeme y Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco).

Dichas acciones tuvieron lugar en el marco de una sesión extraordinaria y pública que realizó el máximo órgano colegiado del municipio. En ella también se aprobó la cuenta pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Estas cuentas comprenden la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contiene el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos del Ayuntamiento y las citadas dependencias.

En la misma sesión, el Ayuntamiento en pleno también autorizó la celebración de un contrato multianual de tres años, con opción a dos años más sin penalización, con la empresa Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V., a fin de que se cumpla con la encomienda del traslado de valores, sujeto a consideración de la siguiente administración.

Como parte del orden del día, los ediles cajemenses aprobaron el dictamen de las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Organismo Público descentralizado denominado Oomapas de Cajeme del año 2024, con las cuales el Organismo Operador podrá seguir realizando su operación diaria de transferencias sin afectar su presupuesto original y logrando con ello el cumplimiento de los programas establecidos durante el presente periodo.

