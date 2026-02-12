Capacita Secretaría de Seguridad a servidores públicos del Ayuntamiento de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora capacitó a personal de diferentes dependencias del Ayuntamiento involucradas en materia de reinserción social y prevención de delitos, para homologar criterios para el inicio del programa Reconecta con la Paz en Ciudad Obregón.

Para colaborar de forma activa en la implementación de la estrategia que tiene como propósito ofrecer una segunda oportunidad a personas de entre 18 y 35 años que cometieron un delito no grave, la SSPC y autoridades municipales de Ciudad Obregón trabajan coordinadamente en la preparación de las y los funcionarios que estarán implicados.

Rita Olivia Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, expuso que el programa Reconecta con la Paz que impulsa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va orientado a prevenir que las personas reiteren en conductas fuera de la ley y restablecer la armonía al interior de las familias y comunidades.

Las áreas de la administración pública de Cajeme que recibieron la capacitación por parte del personal de la SSPC Sonora son: elementos de policía y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, psicólogos y trabajadores sociales del Centro de Integración de la Familia y del Adolescente (CIFA) y de la Procuraduría del Menor y la Familia.

Para su puesta en operación en la localidad, la SSPC empezó con la preparación de las dependencias con las que trabajará en colaboración para apoyar el futuro de las personas que cometieron un delito no grave, con base en actitudes responsables de crecimiento y reconstrucción.

Fuente: Tribuna del Yaqui