Carretera Hermosillo-Kino, compromiso cumplido del gobernador Alfonso Durazo: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "El sello de la 4T es una política de infraestructura que genere desarrollo económico y bienestar social. Invertir en infraestructura pública es invertir en conectividad, desarrollo industrial, turismo y, por lo tanto, en la generación de empleos y en el bienestar de los hogares sonorenses", aseguró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior tras asistir al arranque de la obra de modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, que forma parte de los compromisos cumplidos del gobernador Alfonso Durazo, donde la legisladora destacó que se trata de una obra estratégica para atender una demanda histórica con las localidades de la costa hermosillense.

"La carretera de cuatro carriles beneficiará a las familias que diariamente se trasladan del Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y Punta Chueca a Hermosillo, así como a quienes viajan desde la ciudad hacia la costa. También contribuirá al desarrollo del turismo, el cual aporta 7 por ciento al PIB estatal, favoreciendo la movilidad segura y la reducción de accidentes", declaró.

En su primera etapa, la obra estatal considera una inversión de 500 millones de pesos para la ampliación del tramo Hermosillo-Poblado Miguel Alemán. La senadora de la República recordó el 'Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2025-2030', que contempla obras carreteras, portuarias, ferroviarias y aeropuertos, vivienda, servicios públicos y conectividad, y contribuirá a la infraestructura de la entidad.

"La modernización de esta carretera suma a proyectos federales como las carreteras Bavispe-Agua Prieta, Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, y otras obras de infraestructura que están haciendo de Sonora un punto importante de desarrollo industrial, logístico y comercial. Es ejemplo de infraestructura con sentido social", concluyó Valles Sampedro.

Hoy arrancó la obra de modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, la cual contribuirá al objetivo de garantizar una infraestructura pública que detone el crecimiento económico y el bienestar social.



Con una inversión de 500 millones de pesos en su primera etapa y… pic.twitter.com/tQlWUbPkYN — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui