Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 12 de febrero: ¿Habrá LLUVIAS? Reporte de temperaturas

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 12 de febrero de 2026, conviene revisar cómo estará el clima en Ciudad Obregón, ya que el día combinará cielo parcialmente nublado, aumento marcado de temperatura por la tarde y cambios en la intensidad del viento. Tomar precauciones desde temprano puede ayudarte a planear mejor tus actividades. ¡Aquí el reporte para que nada interrumpa tu jornada!

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY 12 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este jueves predominarán las condiciones de nubes y claros durante la mayor parte del día, sin pronóstico de lluvias, pero con variaciones térmicas importantes entre la mañana y la tarde. El sol saldrá a las 06:58 horas y se pondrá a las 18:09 horas. La fase lunar se encuentra en cuarto menguante, con una iluminación del 21 por ciento. La luna saldrá a las 03:34 y se ocultará a las 13:44 horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del jueves el ambiente será fresco. A las 05:00 horas se prevé una temperatura de 16°C, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del noreste de entre ocho y 14 kilómetros por hora. Para las 08:00 horas, el termómetro marcará 17°C, con viento del norte de 10 a 18 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel bajo durante este periodo, por lo que no será necesario el uso de protector solar en las primeras horas.

El cambio más notable del día llegará hacia el mediodía. A las 11:00 horas la temperatura alcanzará los 25°C, con sensación térmica de 26 y viento del noroeste de entre siete y 18 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel medio, con un valor de cinco, por lo que se recomienda protección solar con FPS de 6 a 10. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro llegue a los 28°C. Habrá nubes y claros, con viento moderado del oeste de 9 a 21 kilómetros por hora.

A las 17:00 horas, el ambiente seguirá cálido con 25°C. El viento será del oeste con rachas de entre 11 y 25 kilómetros por hora. Para la noche el ambiente se volverá más templado. A las 20:00 horas se prevé una temperatura de 20°C, con cielo de nubes y claros y viento flojo del oeste de siete a 14 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas el termómetro descenderá a 18°C, con viento ligero del noroeste de entre dos y seis kilómetros por hora.

En general, el clima en Ciudad Obregón este jueves será estable, sin precipitaciones, pero con una diferencia notable entre el amanecer fresco y la tarde cálida. La recomendación es vestir en capas y protegerse del sol durante las horas centrales del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui