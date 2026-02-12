Clima HOY jueves 12 de febrero de 2026 en la NOCHE: Advierten LLUVIAS AISLADAS en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de jueves 12 de febrero de 2026 se está advirtiendo que se esperan lluvias y lluvias aisladas para Sonora y el resto de la República, mientras que el frente frío número 34 se seguirá desplazando sobre el noroeste del territorio nacional. Así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del viernes 13 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con Conagua, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, mantendrá interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable sobre gran parte del territorio nacional, así como ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Mientras que el SMN indica que: "Para el día de mañana, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, continuará en interacción con la vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua".

¿Dónde lloverá este jueves 12 de febrero de 2026 en la noche?

Lluvias con intervalos de chubascos:

Baja California

Lluvias aisladas en:

Baja California Sur

Sonora

Caída de aguanieve o nieve en:

Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Lluvias aisladas en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Península de Yucatán

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana viernes 13 de febrero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora y Chihuahua.

Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Fuente: Tribuna del Yaqui