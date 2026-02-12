Oaxtepec, Morelos.- El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep) es dotado de alumnos con gran talento deportivo y sigue brillando con la clasificación de Emmanuel Viera Hernández al Grand Winner Karate 2026. El joven estudiante del sexto semestre de la carrera de Refrigeración y Climatización en el plantel San Luis Río Colorado obtuvo su pase al ganar medalla de oro en kumite categoría Junior (-55 kilogramos), en el Selectivo Nacional realizado en Oaxtepec, Morelos.

Viera Hernández es un talentoso estudiante y atleta de karate; clasificó y representó a México en torneos internacionales de alto nivel, destacando tras ganar medallas de oro y plata en el Canada Open Karate Championships 2025 y competir en el torneo Centroamericano y del Caribe en Colombia. Este logro subraya el compromiso del Conalep Sonora en impulsar el talento deportivo de sus alumnos.

¡De Sonora para el mundo! Alumno de Conalep clasifica a torneo internacional de karate

Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, directora general de Conalep Sonora, hizo una grata felicitación a Viera Hernández por su destacada participación, en la cual demostró su disciplina, esfuerzo y compromiso deportivo, que lo convierten en un ejemplo para el resto del alumnado. Además, expresó que para el colegio es motivo de orgullo ver a sus estudiantes poner en alto el nombre de la institución, así como de la entidad, en escenarios internacionales donde Emmanuel ha destacado anteriormente.

Asimismo, destacó el gran respaldo del docente de matemáticas, Emmanuel Viera Verdín, quien ha sido pieza clave en este triunfo, ya que es entrenador de karate y se ha involucrado de manera positiva y beneficiosa en la formación deportiva y en el desarrollo de las habilidades competitivas del discente. El Grand Winner Karate 2026 reunirá a los mejores exponentes de este deporte, provenientes de países de la región de Centroamérica y el Caribe, en fecha y sede por definir.

Fuente: Tribuna del Yaqui