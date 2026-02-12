¡Síguenos!
Navojoa

Feria del Empleo en Navojoa será el próximo 19 de febrero; se tienen disponibles más de 400 vacantes

El Sistema Nacional del Empleo informó que hasta el momento se han registrado más de 461 ofertas laborales, las cuales cubren todos los sectores productivos

La Feria del Empleo 2026 en Navojoa tendrá lugar en la plaza 5 de mayo Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Economía en el Ayuntamiento de Navojoa anunció la próxima Feria del Empleo 2026, donde se ofertarán más de 400 vacantes este próximo jueves 19 de febrero.

El evento se desarrollará en la plaza 5 de Mayo, donde quedarán colocados al menos 30 stands, incluyendo los de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Isaura Montaño Andrade, en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, destacó el carácter facilitador del Ayuntamiento para este tipo de eventos, pues no solo significa promocionar oportunidades de empleo, sino también el fortalecimiento de comercios, industrias y empresas, grandes y pequeñas, en su crecimiento y expansión productiva.

Por su parte, Ana Sofía Miranda Buelna, coordinadora en Navojoa del Sistema Nacional de Empleo (SNE), precisó que hasta el momento llevan registradas 461 vacantes en todos los sectores productivos, para todos los niveles escolares, y se espera que aumente el número en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui

