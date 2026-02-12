Fiesta de los Libros Cajeme 2026 llegará a Esperanza con actividades del 27 de febrero al 1 de marzo

Cajeme, Sonora.- Del 27 de febrero al 1 de marzo, la plaza Miguel Hidalgo de la comisaría de Esperanza será la sede de la vigésima sexta edición de la Fiesta de los Libros Cajeme 2026.

La llamada 'Feria de los Libros' proyecta actividades previas que comenzarán con una invitación a la comunidad para apoyar el tradicional 'Desayuno con Causa', del próximo sábado 21 de febrero en reconocido restaurante de Cócorit, en el que además habrá música, rifa de libros y la presencia de escritores de la región.

Las diversas organizaciones involucradas en la organización del evento dieron a conocer el programa rumbo a la Fiesta de los Libros, en el que se incluyen presentación de cuentacuentos en preescolares, encuentros de escritores en primarias y preescolares, presentación de libros en secundarias y preparatorias y un programa artístico de danza, música y cine durante los fines de semana de todo febrero en la plaza de Esperanza.

Serán nueve planteles educativos y la plaza de esa comunidad las involucradas hasta el 22 de febrero con los eventos previos a la feria; además, habrá concurso de disfraces infantil de personajes de cuentos.

Dentro de las actividades del escenario principal de la feria, se informó que los días 27 y 28 de febrero, así como el día primero de marzo, se presentarán espectáculos escénicos para toda la familia, presentaciones de libros y presentaciones musicales, todo con horario de 17:00 a 22:00 horas.

Se realizarán conversatorios sobre pioneros y figuras destacadas oriundas de Esperanza y sobre los conciertos; destacaron a La Tierra S.A., México Mestizo y la Academia Jazz Club, además de observación astronómica con telescopios, corredor de la ciencia y tecnología, trueque de libros y bazar de emprendedores y artesanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui