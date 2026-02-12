Frente Frío 34 afectará Sonora HOY 12 de febrero: Alertan LLUVIAS y VIENTOS fuertes

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará un giro este jueves 12 de febrero de 2026. El ingreso del Frente Frío número 34 traerá cambios importantes en el ambiente, con descenso de temperatura, lluvias aisladas y rachas de viento que podrían ser intensas en varias zonas del estado. Si tienes actividades al aire libre o planeas viajar por carretera, conviene conocer el pronóstico completo para tomar precauciones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora HOY 12 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el Frente número 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del país. En interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso térmico, viento fuerte y precipitaciones en la región. También se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Para Sonora, se espera cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día, con lluvias aisladas en distintos puntos del estado. Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado, pero muy frío en las zonas serranas, donde se prevén heladas. En ciudades del norte como Agua Prieta se registrarán mínimas cercanas a 9°C, mientras que en Heroica Nogales rondarán los 8°C. En Nacozari las temperaturas estarán alrededor de los 11°C.

En la zona centro, Hermosillo iniciará el día con valores cercanos a 17°C. En la región del Mar de Cortés, Guaymas amanecerá con 16°C. En el sur, Ciudad Obregón registrará alrededor de 15°C y Huatabampo condiciones similares. Por la tarde el ambiente será más cálido, sobre todo en el sur del estado. En Hermosillo se prevé una máxima de 29°C. En Ciudad Obregón se alcanzarán hasta 29 grados y en Huatabampo podrían llegar a los 30°C. Guaymas tendrá una máxima cercana a 26 grados.

En el norte, San Luis Río Colorado alcanzará aproximadamente 26°C, mientras que Heroica Caborca llegará a 27°C. Nogales y Agua Prieta se mantendrán con máximas más moderadas, entre 21 y 22°C. El viento del oeste y noroeste soplará de 20 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en Sonora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad por polvo.

Durante la noche el ambiente volverá a tornarse más fresco. Las temperaturas descenderán progresivamente, con valores por debajo de los 20°C en la mayoría de las ciudades. El cielo continuará medio nublado, con posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas.

El impacto principal del Frente Frío 34 en Sonora será el viento fuerte y el contraste térmico entre la mañana fría y la tarde cálida, además de precipitaciones ligeras en distintas regiones del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)