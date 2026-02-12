Hermosillo tendrá mañana fresca y tarde calurosa HOY jueves 12 de febrero: Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- Si hoy, jueves 12 de febrero de 2026, tienes planes al aire libre en Hermosillo, conviene revisar el pronóstico del clima y el tiempo antes de salir. El día combinará una mañana fresca, aumento marcado de temperatura al mediodía y viento moderado por la tarde, condiciones que podrían influir en traslados, actividades escolares y laborales. ¡Toma nota y planifica tu jornada!

Así será el clima en Hermosillo HOY jueves 12 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este jueves predominará el cielo parcialmente nuboso durante la mayor parte del día, sin probabilidad de lluvias, pero con variaciones térmicas notables entre la madrugada y la tarde. El sol saldrá a las 07:04 horas y se pondrá a las 18:11 horas. La fase lunar continúa en cuarto menguante, con 21 por ciento de iluminación. La luna saldrá a las 03:43 y se ocultará a las 13:44 horas.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día el ambiente será templado a fresco. A las 08:00 horas el termómetro descenderá ligeramente a 18 grados, con viento del noreste de seis a 10 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo durante la mañana, por lo que no será necesario el uso de protector solar en ese periodo. El aumento de temperatura comenzará hacia el mediodía.

A las 11:00 horas se prevé que el ambiente alcance los 25°C, con sensación térmica similar y viento ligero del norte de entre uno y 14 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel medio, con valor de 5, por lo que se recomienda aplicar protector solar con FPS de 6 a 10. La temperatura máxima del día se registrará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro llegará a los 28°C, con sensación térmica de 27. El viento cambiará al oeste y será moderado, con rachas de entre ocho y 23 kilómetros por hora.

Hacia las 17:00 horas el ambiente continuará cálido, con 27°C y viento del oeste de entre nueve y 21 kilómetros por hora. Por la noche el cielo estará mayormente cubierto. A las 20:00 horas la temperatura será de 24 grados, con sensación térmica de 25 y viento moderado del oeste de 13 a 25 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas el termómetro descenderá a 21 grados, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del noroeste de entre cinco y 15 kilómetros por hora.

En general, el clima en Hermosillo este jueves será estable, sin lluvias, pero con calor moderado por la tarde y presencia de viento en distintos momentos del día. La recomendación es vestir en capas por la mañana y usar protección solar en las horas centrales.

Fuente: Tribuna del Yaqui