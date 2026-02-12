Invitan a conferencia en Hermosillo sobre el factor invisible de la sequía; recaudado será para el Banco de Alimentos

Hermosillo, Sonora.- El divulgador internacional Ray Archuleta impartirá el este 13 de febrero a las 11:00 horas una conferencia en Hermosillo centrada en un tema que abrirá la conversación sobre la crisis de agua en el estado. Un factor poco visible en esta problemática es la degradación del suelo.

El evento tendrá además un componente social relevante. El 100 por ciento de lo recaudado por la venta de boletos al público en general será destinado al Banco de Alimentos de Hermosillo, mientras que los estudiantes podrán asistir de manera gratuita presentando su credencial vigente. El evento tendrá lugar este viernes en el auditorio de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) en punto de las 11:00 horas.

Archuleta es reconocido por su trabajo práctico y pedagógico en torno a la salud del suelo y su papel en la recuperación del ciclo del agua. A través de demostraciones y evidencia científica, ha mostrado cómo un suelo vivo puede infiltrar mejor la lluvia, retener humedad por más tiempo, reducir la erosión y contribuir a regular la temperatura del entorno. Su enfoque plantea que regenerar la tierra no solo es una estrategia ambiental, sino también una herramienta clave para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a sequías y olas de calor.

En Sonora, la crisis del agua suele atribuirse a la sequía, las presas en niveles críticos y la sobreexplotación de acuíferos. Sin embargo, especialistas advierten que el deterioro del suelo agrava este panorama. Cuando la tierra pierde su vida biológica, se compacta y erosiona, disminuye su capacidad para absorber agua. En lugar de infiltrarse, la lluvia escurre y se pierde, lo que acelera la desertificación y aumenta la dependencia de sistemas de riego intensivos.

Durante décadas, el modelo productivo predominante ha priorizado el rendimiento inmediato, dejando en segundo plano la salud del territorio. Esta lógica ha generado suelos con menor capacidad de retención hídrica y regulación térmica, una situación especialmente crítica en un estado árido como Sonora. Las consecuencias no se limitan al sector agrícola: impactan el precio de los alimentos, la disponibilidad de recursos, la inversión y, en última instancia, la estabilidad social.

La conferencia de Archuleta busca precisamente poner sobre la mesa la necesidad de transitar hacia prácticas que permitan producir alimentos sin comprometer las condiciones que hacen posible la vida y el desarrollo en la región. El objetivo es promover un cambio de visión en torno al manejo del suelo, entendiendo que su recuperación puede ser parte de la solución a la crisis hídrica.

El problema del agua en Sonora sí tiene solución uD83DuDCA7



Este 13 de febrero, el experto Ray Archuleta compartirá desde Hermosillo soluciones reales desde el suelo.



uD83DuDCCD Auditorio U.G.R.S. uD83DuDD5A 11 a.m.

uD83CuDF9F? $1,500 general | $750 estudiantes

A beneficio del Banco de Alimentos de Hermosillo pic.twitter.com/DRhN3B0VZI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui