Litio en Sonora: Ebrard actualiza proceso contra Ganfeng por concesión en Bacadéhuachi

Ciudad de México.- Este jueves 12 de febrero de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionado sobre los yacimientos del litio en Bacadéhuachi, Sonora, y el litigio que mantiene la empresa china Ganfeng Lithium, luego de que el gobierno mexicano cancelara sus concesiones en 2023 tras la nacionalización del litio y la creación de Litio para México (LitioMX).

Ante esto, el titular de la secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, respondió que el proceso contra la empresa china continúa y que ambas partes están presentando sus argumentos: "En el caso de la mina en Sonora, lo que tenemos es un proceso que inició la empresa, que todavía no concluye, y estamos desahogando nuestros argumentos".

El Gobierno de México informó sobre las concesiones mineras recuperadas. Foto: 'Mañanera del Pueblo'

Ellos, por su parte, están desarrollando los suyos. Nuestro argumento es 'el litio es un recurso, como está establecido en la Constitución, nacional'; el argumento de la contraparte es que esa disposición es posterior al otorgamiento de la concesión, entonces estamos en proceso para eso. Nosotros defendiendo nuestros argumentos de México, de nuestro Gobierno, sobre el caso Sonora", dijo el secretario.

Gobierno de México ha recuperado más de concesiones

En la previa, al inicio de la 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 12 de febrero, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard informó sobre las concesiones mineras. Uno de los objetivos prioritarios, apuntó, es recuperar concesiones que no tienen exploración, que no han pagado los derechos o que tienen fines solamente especulativos. Al día que hoy, lo que se ha recuperado equivale a 889 mil hectáreas concensionadas, en mil 200 concesiones.

Posteriormente, el titular le dio la palabra a José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía. Este informó que el trabajo de recuperación inició en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los vienes nacionales de una manera indebida.

Detalló que se han recuperado mil 126 concesiones mineras que representan 889 mil 52 hectáreas en México. Apuntó que del total de concesiones recuperadas 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas. Las razones por las que se han hecho estas cancelaciones son

Falta de derechos de pagos (si hay retraso de dos años en el pago es objeto de cancelación)

Omisiones de informes estadísticos y de obras

Finalmente, el funcionario compartió que los estados en los que más concesiones mineras recuperadas son:

Coahuila: 149

Chihuahua: 134

Sonora: 120

Zacatecas: 119

Durango: 101

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'