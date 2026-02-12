Más movilidad para Hermosillo: IMTES anuncia que se contará con 30 camiones más para el transporte público

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo contará con 30 camiones adicionales para el servicio del transporte público en la ciudad, aseguró el titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES), Carlos Sosa Castañeda.

Dijo que estas 30 nuevas unidades se obtendrán durante el transcurso del primer trimestre de este 2026, lo que abonará a la demanda que se tiene de transporte en Hermosillo, pero además contribuirán al medio ambiente porque serán eléctricas.

Carlos Sosa Castañeda añadió que se trabaja en la ampliación de rutas del transporte público en Hermosillo para dar mayor cobertura y llegar a colonias donde anteriormente no llegaban las unidades.

Recordemos el tema eléctrico en Hermosillo, recordemos que siempre los proyectos se construyen y a veces duramos hasta 6 meses para poder aterrizarlos y vamos a dejarle al Gobernador el anuncio para que él lo haga".

Se analizará también el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años para evaluar si se amplía el número de rutas.

Unidades eléctricas

El titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora destacó que las unidades eléctricas funcionan con normalidad y prestan el servicio en rutas como la del Hospital General; también la electrolinera opera con normalidad, abasteciendo de energía a las unidades.

Mencionó que trabaja en un proyecto eléctrico que beneficiará al transporte público y que será anunciado por el propio gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Hermosillo desde hace meses cuenta con unidades eléctricas que prestan el servicio de forma regular, en la ruta de circuito que lleva al Nuevo Hospital General de Especialidades por la demanda que se tiene.

El dato:

350 unidades del transporte público prestan el servicio en la ciudad en sus 19 rutas que recorren o abarcan el 85 por ciento de la ciudad y que tienen destinos como centros de estudios universitarios, hospitales, oficinas de gobierno y centros de trabajo, principalmente.

La cifra:

100 mil usuarios se estima que tenga el transporte público en Hermosillo en sus 19 rutas.

Seguimos fortaleciendo el transporte público en #Hermosillo con unidades, en toda la flota, que cuentan con nueva tecnología.



Junto con las jornadas permanentes de credencialización avanzamos hacia un sistema más digno, seguro, eficiente e incluyente.#SonoraSeTransforma pic.twitter.com/uFNWwJM7Wu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui