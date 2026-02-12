Senador Heriberto Aguilar destaca la reducción de la jornada laboral en México

Hermosillo, Sonora.- Después de varios meses de consulta con sindicatos, cámaras empresariales y demás elementos, el senador de Morena por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, destacó la aprobación de la reducción de la jornada laboral en México a 40 horas a la semana.

Heriberto Aguilar dijo que es una reforma de trascendencia histórica que representa décadas de lucha de los trabajadores y que ya es una realidad, porque la clase obrera tendrá más tiempo para compartir con su familia, para descansar y para esparcimiento y la recreación.

Pero sobre todo representa un avance desde hace más de 100 años, que no se trataba el tema de la jornada laboral; ahora será una jornada de 40 horas a la semana, ya no de 48, y serán ocho horas al día", señaló.

El senador de Morena recordó que la reducción de la jornada laboral será gradual, por lo que, para el 2030, todos los centros de trabajo deberán adaptarse a que sus trabajadores trabajen 40 horas a la semana.

¡Volvimos a hacer historia!



Aprobamos la reforma laboral que marca un hito histórico en la vida de nuestro país. Durante décadas, el salario perdió poder adquisitivo, se precarizó el empleo y se normalizó que las y los trabajadores vivieran con jornadas extensas y derechos… pic.twitter.com/KA6HgZ0PtS — Senadores Morena (@MorenaSenadores) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui