Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (Setur), impulsa el primer foro 'Sonora Move: La movilidad que nos une', que se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril de 2026 en la ciudad de Hermosillo y tiene como propósito consolidar a Sonora como un estado clave en la industria automotriz, así como también conectar a proveedores locales con tomadores de decisión de este giro y demostrar las capacidades productivas.

Este foro está destinado a ser un espacio en el cual las empresas del giro automotor logren mostrar sus aportaciones a la industria, no solo en la entidad, sino también en todo el país, acompañado de un ambiente de networking y colaboración, en el que se darán a conocer las capacidades que existen en esta industria, con el fin de fomentar la inversión, impulsando la innovación y el desarrollo regional.

'Sonora Move: La movilidad que nos une' primer foro automotriz impulsado por el Gobierno de Sonora

El estado de Sonora aporta el 9.04 por ciento de los vehículos ensamblados en México y concentra el 15.7 por ciento del empleo formal en la entidad, con más de 101 mil puestos de trabajo vinculados al sector; esto como fruto del trabajo coordinado entre la industria y el Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Roberto Gradillas Pineda, el secretario de Setur, informó que este foro tiene un gran impacto positivo, ya que viene a sumar a un espíritu de colaboración que sienta las bases para el éxito sostenido de la industria en la entidad, sumando esfuerzos de los gobiernos con la iniciativa privada, el sector académico y a toda la comunidad en general. "Estos resultados son fruto del liderazgo, visión y coordinación que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y Sonora Move es un foro innovador que pondrá a Sonora a la vanguardia porque nuestro estado es dinámico, creciente en materia económica", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de fortalecer el sector automotor, impulsar la innovación tecnológica y generar empleos formales, bien remunerados y competitivos para las y los sonorenses. Es importante mencionar que durante el evento, se contó con la presencia de Juan Carlos Campoy Ramos, presidente del Clúster Automotriz de Sonora (CLAS), que promueve este foro; Eduardo Villegas, gerente general de Ford Hermosillo; Margarita Bejarano Celaya, directora del CLAS, y Francisco García Karam, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo (OCV).

Fuente: Tribuna del Yaqui