¿A qué hora LLOVERÁ en Hermosillo este viernes 13 de febrero de 2026? Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- Si hoy tienes planes en la calle, toma nota: el clima en Hermosillo este viernes 13 de febrero de 2026 traerá cambios a lo largo del día y podría sorprenderte entre la mañana y la tarde. Habrá momentos de lluvias ligeras, aumento en la velocidad del viento y variaciones en la sensación térmica. Revisar el pronóstico antes de salir puede marcar la diferencia. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la jornada comenzará con cielo parcialmente nuboso durante la madrugada y primeras horas del día. Para las 05:00 horas la temperatura descenderá a 18°C, con viento del oeste entre cuatro y siete kilómetros por hora. Al amanecer, el sol saldrá a las 07:04 horas. A las 08:00 horas se prevé ambiente fresco con 16°C y cielo parcialmente nuboso.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El viento será ligero del suroeste, con rachas de siete a 14 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá bajo durante la mañana temprana. Hacia las 11:00 horas aumentará la probabilidad de lluvia débil a 40 por ciento, con una acumulación estimada de 0.9 milímetros (mm). La temperatura alcanzará los 21°C y el viento se intensificará, con dirección oeste y velocidades de 10 a 28 kilómetros por hora.

El índice UV subirá a nivel medio con valor cuatro, por lo que se recomienda usar protector solar de FPS 6 a 10 si hay exposición prolongada. Por la tarde, a las 14:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso con temperatura máxima de 23°C y sensación térmica de 25°C. El viento será moderado del sur, con rachas de 10 a 26 kilómetros por hora. A las 17:00 horas se mantendrán los 23°C, pero con viento más intenso del suroeste, alcanzando velocidades de 17 a 38 kilómetros por hora.

Al anochecer, alrededor de las 18:12 horas se ocultará el sol. Para las 20:00 horas el cielo estará cubierto, con 20°C y viento moderado del oeste de 14 a 33 kilómetros por hora. Más tarde, a las 23:00 horas, el cielo se despejará y la temperatura bajará a 17°C, con viento flojo del oeste de 8 a 19 kilómetros por hora. La fase lunar será menguante, con 14 por ciento de iluminación. La salida de la luna está prevista a las 04:34 horas y su puesta a las 14:40 horas.

