Alfonso Durazo toma protesta a Rebeca Valenzuela como coordinadora estatal del ISJ

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo tomó protesta a Rebeca Valenzuela Álvarez como coordinadora estatal del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), en el marco de la entrada en vigor de la nueva Ley de las Juventudes del Estado de Sonora.

Con la publicación de la ley, el cargo deja de denominarse Dirección General para convertirse en Coordinación Estatal de las Juventudes, fortaleciendo el carácter rector y articulador del Instituto.

La nueva legislación reconoce a las juventudes, que son las personas entre los 12 y 29 años de edad, como sujetas y sujetos plenos de derechos, bajo un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y cultura de paz.

Asimismo, consolida al ISJ como organismo público descentralizado y autoridad rectora en materia de política pública juvenil, con facultades ampliadas para otorgar apoyos, coordinar acciones transversales con dependencias y municipios, celebrar convenios y operar el Observatorio de las Juventudes.

Entre los avances más relevantes destaca el reconocimiento legal expreso para otorgar apoyo económico a casas de estudiantes, fortaleciendo su respaldo institucional y jurídico.

Con esta nueva etapa, el Instituto asume mayores atribuciones y responsabilidades en la conducción de la política pública juvenil en Sonora, bajo un marco jurídico moderno y progresivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui