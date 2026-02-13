Alumnos de Itesca en Sonora se integran al sector aeroespacial participando en programa de Educación Dual

Ciudad Obregón, Sonora.- Alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) que cursa las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electrónica, se integra a la industria aeroespacial con su participación en un programa de Educación Dual; este esquema permite que realicen estancias prolongadas en empresas clave como TE Connectivity y Maquilas Tetakawi, aplicando conocimientos teóricos en entornos de manufactura avanzada y desarrollo tecnológico.

Esto forma parte del impulso que brinda la institución para que tengan la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, y se hizo posible gracias a que la directora general del Itesca, Margarita Vélez de la Rocha, firmó un convenio de colaboración con Yolanda María Félix García y Edson Orozco Armenta, directora de Finanzas y director de Recursos Humanos, respectivamente, de Pinnacle Software Engineering, empresa dedicada al desarrollo de software.

Margarita Veléz, acompañada de la directora de Vinculación y Planeación del instituto, Dora Luz López, remarcó la importancia de que los jóvenes desarrollen las habilidades que requiere el sector productivo. El documento firmado establece los mecanismos necesarios para la selección del alumnado, quienes participarán en una estancia de un año en coordinación con el equipo de Pinnacle Aerospace, así como de docentes, para el éxito del programa dual.

Itesca se compromete a preparar al personal docente de la capacitación y requerimientos académicos para el buen desarrollo de sus funciones, como en la selección de estudiantes que se integrarán en el programa de Educación Dual; asimismo, verificar y validar las áreas donde cada estudiante realizará actividades propias de las materias del programa educativo y su secuencia establecida. Así como también el diseñar, desarrollar y establecer en la plataforma virtual de Itesca actividades de enseñanza-aprendizaje para los cursos del programa educativo, como lo es el material didáctico; establecer mecanismos de seguimiento y evaluación académica para el alumnado, entre otras.

