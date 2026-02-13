Ciudad Obregón, Sonora.- Manuel Montaño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, adherido a la CTM en Cajeme, manifestó que, en el tema del proyecto de reordenamiento del centro, los negocios establecidos y agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Obregón no están abonando a lo que se pretende.

"Le hago un atento llamado a la Canaco: vamos sumándonos también nosotros, pues que metan a todos sus agremiados que están afuera de las tiendas, porque son de ellos la mayoría y no tienen permiso, ya que no hay permisos para eso", recalcó.

Montaño Gutiérrez aseguró que el comercio establecido invade espacios que no le corresponden en la vía pública y no son controlados. "Ellos tienen en las banquetas venta de comida, venta de todo tipo de productos en las banquetas igual que nosotros; es una competencia desleal desde el punto de vista del reglamento", subrayó.

Ambulantes de Ciudad Obregón piden a Canaco sumarse al reordenamiento del centro

Fuente: Tribuna del Yaqui