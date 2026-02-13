Ciudad Obregón, Sonora.- A través de la dirección de Salud Municipal en coordinación con el Instituto del Deporte y el Distrito de Salud 4, el Ayuntamiento de Cajeme llevó a cabo una jornada de salud y deportiva gratuita, beneficiando a más de 50 personas en Cumuripa, con el fin de acercar servicios integrales a las comunidades rurales, promoviendo el bienestar, la prevención en salud y el impulso al deporte como herramientas para fortalecer el tejido social.

En representación del alcalde Javier Lamarque, el director de Salud Municipal, Jesús Espinoza, informó que durante la brigada se consultó a niños, adultos y personas de la tercera edad con temas relacionados a la nutrición, se les dio atenciones de enfermería, consultas médicas, servicios dentales, atención gratuita para mascotas, como esterilizaciones de perros y gatos, contribuyendo también al bienestar animal.

Ayuntamiento de Cajeme lleva jornada de salud y deportiva al pueblo de Cumuripa

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de detección de enfermedades, efectuándose pruebas rápidas de VIH y sífilis como parte de las acciones preventivas en salud; se entregaron medicamentos antiparasitarios, se aplicaron biológicos y además se brindó orientación con información relevante y puntos que se deben llevar a cabo para el autocuidado en la comunidad.

Con el apoyo del DIF Cajeme y el Instituto del Deporte, durante esta actividad también se donaron apoyos alimenticios y materiales deportivos a escuelas de la comunidad, además de realizar actividades físicas y recreativas que fomentaron el sano esparcimiento entre niñas y niños. Esta brigada tuvo como objetivo acercar servicios médicos gratuitos y actividades de sano esparcimiento a las zonas rurales del municipio.

Ayuntamiento de Cajeme lleva jornada de salud y deportiva al pueblo de Cumuripa

Fuente: Tribuna del Yaqui