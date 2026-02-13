Ayuntamiento de Hermosillo proyecta gran derrama turística con agenda anual de eventos 2026

Hermosillo, Sonora.- La directora de Turismo Municipal, Fernanda Cisneros, informó que Hermosillo contará este año con una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y gastronómicas orientadas a fortalecer el turismo y la economía local.

Detalló que entre los eventos más relevantes se encuentran las Fiestas del Pitic del 21 al 24 de mayo; el campeonato nacional e internacional de karate en julio; y el Letape México del Tour de Francia, que partirá del Parque Madero hacia Bahía de Kino, lo que permitirá proyectar a la ciudad a nivel internacional.

"La programación anual incluye también festivales gastronómicos, torneos deportivos, eventos familiares en Viactiva y el KinoFest, donde se realizará la representación del Año Nuevo Seri", contó.

Cisneros destacó que, por instrucción del presidente municipal, Antonio Astiazarán, se busca que tanto visitantes como locales vivan estas experiencias, consolidando a Hermosillo como destino de eventos durante todo el año.

Las Fiestas Del Pitic serán del 21 al 24 de mayo

Fuente: Tribuna del Yaqui