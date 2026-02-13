Ayuntamiento de Navojoa cierra el cuarto trimestre 2025 con números positivos; aprueban informes

Navojoa, Sonora.- Regidores del Ayuntamiento de Navojoa aprobaron los estados financieros del 2025, los cuales, de acuerdo a los informes por parte de Tesorería Municipal, la administración de Jorge Alberto Elías Retes registró un ingreso extraordinario superior a los 72 millones de pesos (mdp).

De igual manera, las autoridades reportaron la disminución del gasto corriente y el aumento en la inversión pública, lo cual se vio reflejado en las múltiples obras realizadas con recursos propios durante el año pasado.

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal de Navojoa, informó que el balance general financiero correspondiente al cuarto trimestre del 2025 fue positivo, por lo que buscarán que esta tendencia continúe en el 2026.

En cuanto a los ingresos que obtuvo el municipio durante el año pasado, la funcionaria municipal detalló que de enero a diciembre se captaron más de 125 mdp en el rubro de impuestos, superando lo presupuestado por más de 42 mdp.

En cuanto al rubro de participaciones, se obtuvieron 716 mdp, superando lo presupuestado por nueve mdp. Mientras que en el rubro de aprovechamientos, solamente se captaron cuatro mdp, registrando tres mdp menos de lo presupuestado, debido a las pocas solicitudes de pasaportes.

Se está presentando un cuarto trimestre con resultados positivos; la idea es que estos números no sean muy grandes porque la intención de un municipio es cumplir a la ciudadanía, que todo el ingreso que tengas sea el dinero que estás gastando; por eso, si tuviéramos un superávit muy grande, pues mejor lo hubiéramos invertido en otra cosa. Esto es cómo se comportaron los gastos", puntualizó Santiago Vizcarra.

Fuente: Tribuna del Yaqui