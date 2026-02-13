Clima Ciudad Obregón Sonora HOY viernes 13 de febrero: LLUVIAS por la mañana y sol por la tarde

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 13 de febrero de 2026, conviene revisar el pronóstico del clima en Ciudad Obregón. Para este día, se prevén cambios importantes a lo largo del día y podría sorprenderte si no tomas precauciones. Habrá nubes, periodos de lluvias en la mañana y luego cielo despejado por la tarde-noche. Si tienes actividades al aire libre o traslados largos, vale la pena anticiparte.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la mañana comenzará con ambiente fresco y cielo parcialmente nuboso. A las 05:00 y 06:00 horas se esperan temperaturas de 15°C, con sensación térmica igual y viento flojo del norte entre dos y nueve kilómetros por hora. El índice UV será bajo, sin necesidad de protección especial a esa hora.

Así estará el clima en Ciudad Obregón este 13 de febrero. Foto: Conagua

Hacia las 08:00 horas podrían presentarse lluvias débiles con cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de precipitación es de 30 por ciento, con acumulación estimada de 0.1 milímetros (mm) y temperatura de 16°C. El viento seguirá del norte con rachas de 6 a 14 kilómetros por hora. Para las 11:00 horas aumenta la probabilidad de lluvia a 60 por ciento. Se prevé una acumulación de hasta 2.4mm y temperatura de 18°C.

El viento cambiará a dirección este, con intensidad de ocho a 20 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel medio, con valor cuatro, por lo que se recomienda usar protector solar entre FPS 6 y 10 si estarás expuesto. Durante la tarde, a las 14:00 horas, continuarán las lluvias débiles con 70 por ciento de probabilidad y acumulación aproximada de 1.3mm. La temperatura alcanzará los 20°C, que será la máxima estimada del día. El viento será moderado del sureste, con rachas de 9 a 27 kilómetros por hora. El índice UV llegará a cinco, considerado medio.

A partir de las 17:00 horas mejorarán las condiciones. El cielo estará soleado, con temperatura de 20°C y viento flojo del sur entre siete y 19 kilómetros por hora. Ya por la noche, a las 20:00 horas, el pronóstico indica cielo despejado y 16 grados, con viento ligero del sur. Cerca de las 23:00 horas el ambiente será fresco, con 15°C y viento flojo del noroeste de cuatro a siete kilómetros por hora. El índice UV será bajo durante la noche.

En resumen, el clima en Ciudad Obregón este viernes 13 tendrá una mañana fresca con lluvias ligeras intermitentes y una tarde que irá mejorando hasta despejarse. Se recomienda llevar paraguas por la mañana y considerar protección solar al mediodía.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)