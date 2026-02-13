Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS y CHUBASCOS para HOY VIERNES 13 de febrero de 2026 en la NOCHE en estas regiones

Hermosillo, Sonora.- Para este viernes 13 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y chubascos; si tienes planes al aire libre para hoy, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas durante las primeras horas del sábado 14 de enero.

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que el frente frío número 34 siga causando efectos donde generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua y chubascos en Baja California Sur y Coahuila. Puntualmente, en Sonora las lluvias serán en las siguientes regiones: Noroeste, norte, este, costa, centro y sur. Además, se podrían dar condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. El reporte también indica: "Para mañana, el frente frío número 34 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, asociado con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán un refrescamiento de las temperaturas y vientos fuertes con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas".

¿Dónde lloverá en Sonora esta noche de viernes 13 de febrero?

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas de:

Sonora (regiones): Noroeste, norte, este, costa, centro y sur.

Así como viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Cabe señalar que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo será el clima para mañana sábado 14 de febrero en Sonora?

Se espera que se tenga cielo medio nublado en el transcurso del día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como muy frío con heladas en sierras. Además, durante la tarde se puede esperar un ambiente templado en Sonora y caluroso.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 14 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Las autoridades del clima están previendo lluvias y chubascos para hoy viernes 13 de febrero de 2026

