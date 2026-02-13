Día del Amor reactiva economía y 'rescata' las ventas en el Mercado Municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Locatarios del Mercado Municipal de Navojoa registran buenas ventas en el marco del Día del Amor y la Amistad, las cuales superan incluso un 80 por ciento de aumento, a comparación de meses anteriores.

Sin embargo, los comerciantes esperan que las ventas continúen a lo largo de este sábado, lo cual ayudará a la recuperación económica de los locatarios y a invertir en mercancía para la próxima temporada del Día de las Madres.

Muchos compañeros ponen sus puestos de venta de chocolates, flores, muñecos y arreglos; pero también muchas personas regalan ropa, como pantalones, blusas y camisas, por lo que este año nos fue muy bien", indicó Jesús Alberto Nuño Rodríguez, locatario.

Los comerciantes exhortaron a la población a apoyar al comercio local, debido a que comprar en negocios familiares ayuda a que el dinero circule en la localidad, además de que, en el caso del Mercado Municipal 'Manuel Ávila Camacho', podrán ser atendidos por los mismos propietarios, lo cual les da la oportunidad de negociar precios más bajos.

Fuente: Tribuna del Mayo