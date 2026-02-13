Hermosillo, Sonora.- A nombre de las bancadas de Morena y sus aliados, la diputada sonorense Azalia Guevara Espinoza propuso establecer un marco jurídico y uniforme para los procesos de entrega-recepción de los tres poderes de Sonora.

La propuesta considera generar documentos como el acta de circunstancias, el acta de entrega-recepción, anexos y una coordinación ejecutiva, para tener más transparencia entre la administración que sale y la que asumirá el poder. Explicó Azalia Guevara Espinoza que debe garantizar la continuidad de la función pública, mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones.

Diputada propone mayor transparencia y certidumbre en proceso de entrega-recepción en Sonora

En todo proceso administrativo de entrega-recepción de los sujetos obligados a los que se refiere la presente ley, deberán intervenir: uno, el sujeto obligado saliente; dos, el sujeto obligado entrante o el superior jerárquico o, en su caso, a quien se designe para tal efecto; y dos testigos propuestos por los sujetos obligados".

La propuesta se turnó a comisiones para su análisis y se realizarán foros de Parlamento Abierto con representantes de los tres poderes del Estado, al igual que representantes de los órganos autónomos. En caso de que el sujeto obligado entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento de la secretaría, a fin de que sea requerida la persona servidora pública saliente y proceda a su aclaración.

Añadió que el acto protocolario de la entrega-recepción no excluye a la persona servidora pública saliente de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por actos u omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos, aseguró la legisladora.

160 instituciones, entre el Gobierno del Estado y el resto de los poderes, así como los Ayuntamientos y los órganos autónomos, tendrán que adaptarse al nuevo procedimiento de entrega-recepción cuando sea aprobado por el Congreso del Estado para mejor conocimiento de la información.

Fuente: Tribuna del Yaqui