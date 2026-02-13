El Instituto Sonorense de la Juventud lleva 'Tardes Bohemias' a colonias de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Para acercar el arte, la música y las expresiones culturales al corazón de las comunidades, el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) llevó las Tardes Bohemias a la cancha 33 de la colonia Choyal, donde se ofreció una tarde de recreación, cultura y talento local al público de la zona.

La titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, explicó que Tardes Bohemias es una iniciativa que busca ofrecer espacios públicos donde las juventudes sonorenses puedan mostrar su talento, fomentar la participación cultural y promover distintas expresiones artísticas, desde la música hasta otras manifestaciones creativas.

Me complace enormemente que Tardes Bohemias se haya consolidado como un espacio que fomenta todas las expresiones artísticas y genera oportunidades de participación cultural para nuestra juventud. En Sonora existe un gran talento, y este escenario es ideal para impulsarlo", destacó.

Durante el evento, las y los asistentes disfrutaron de diversas presentaciones artísticas, con la participación de las agrupaciones Músicos Trabajando, L Parra, Black Veneno MC, así como del talento de Ángel Francisco Valencia Rodríguez.

Este programa forma parte de una estrategia integral que el instituto impulsa en diversas comunidades para fortalecer la convivencia, promover la cultura y visibilizar a los jóvenes artistas sonorenses.

Por ello, las ediciones de Tardes Bohemias han llegado a distintas colonias de Hermosillo, como La Caridad, Villa Fontana y La Metalera, y a comunidades rurales como Bahía de Kino y La Victoria. Asimismo, el programa ha tenido presentaciones en otros municipios del estado, incluidos Guaymas y Carbó, donde se han realizado actividades en plazas públicas con la participación de grupos musicales, danza y talentos locales en colaboración con autoridades municipales.

Fuente: Tribuna del Yaqui