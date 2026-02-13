¡Síguenos!
Universidad Estatal de Sonora (UES)

Estudiantes de la UES de Sonora cruzan fronteras: Inician estancia académica en universidad de Colombia

Alumnas de la Universidad Estatal de Sonora fortalecen su formación en otro país con estancia académica en la Universidad de Cundinamarca en Colombia

Hermosillo, Sonora.- Estudiantes de quinto semestre que cursan la carrera de Ingeniería en Horticultura de la Universidad Estatal de Sonora (UES) viajaron a Colombia, donde realizan una movilidad académica durante el periodo escolar 2026-1; esto como resultado del fortalecimiento que brinda el Gobierno de Sonora a la profesionalización de los universitarios, mediante el desarrollo de habilidades globales.

Las alumnas de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, Stephanie Paola Moreno Cota y Daria Lidia Arrizón Santos, ya se encuentran en la Universidad de Cundinamarca, donde permanecerán un semestre completo. Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de la UES, mencionó que, a través del programa de movilidad académica, tanto estudiantes como docentes y personal administrativo logran beneficiarse y realizan estancias, o bien, una parte de sus estudios en una institución educativa diferente a la de origen.

Asimismo, expresó que este tipo de experiencias impactan de manera positiva y enriquecen la formación integral de cada alumno, así como también fomentan el intercambio cultural y promueven el desarrollo de una visión internacional del campo laboral donde se desempeñarán en un futuro. La UES confirmó su compromiso de impulsar la cooperación académica y la internacionalización, a través de alianzas estratégicas con instituciones y redes globales, facilitando experiencias de intercambio, movilidad y colaboración.

En general, estas acciones son resultados de los esfuerzos de la universidad por fortalecer la cooperación regional y la internacionalización, colaborando con instituciones de diversos países de Latinoamérica, permitiendo a los jóvenes vivir la experiencia de cursar un semestre en el extranjero, y además de ampliar sus conocimientos técnicos como científicos, también conocerán una cultura distinta, expandiendo su visión del mundo y no solo enriqueciéndose profesionalmente, sino también enriqueciendo su vida personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

