Estudiantes de la UES de Sonora cruzan fronteras: Inician estancia académica en universidad de Colombia

Hermosillo, Sonora.- Estudiantes de quinto semestre que cursan la carrera de Ingeniería en Horticultura de la Universidad Estatal de Sonora (UES) viajaron a Colombia, donde realizan una movilidad académica durante el periodo escolar 2026-1; esto como resultado del fortalecimiento que brinda el Gobierno de Sonora a la profesionalización de los universitarios, mediante el desarrollo de habilidades globales.

Las alumnas de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, Stephanie Paola Moreno Cota y Daria Lidia Arrizón Santos, ya se encuentran en la Universidad de Cundinamarca, donde permanecerán un semestre completo. Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de la UES, mencionó que, a través del programa de movilidad académica, tanto estudiantes como docentes y personal administrativo logran beneficiarse y realizan estancias, o bien, una parte de sus estudios en una institución educativa diferente a la de origen.

Asimismo, expresó que este tipo de experiencias impactan de manera positiva y enriquecen la formación integral de cada alumno, así como también fomentan el intercambio cultural y promueven el desarrollo de una visión internacional del campo laboral donde se desempeñarán en un futuro. La UES confirmó su compromiso de impulsar la cooperación académica y la internacionalización, a través de alianzas estratégicas con instituciones y redes globales, facilitando experiencias de intercambio, movilidad y colaboración.

En general, estas acciones son resultados de los esfuerzos de la universidad por fortalecer la cooperación regional y la internacionalización, colaborando con instituciones de diversos países de Latinoamérica, permitiendo a los jóvenes vivir la experiencia de cursar un semestre en el extranjero, y además de ampliar sus conocimientos técnicos como científicos, también conocerán una cultura distinta, expandiendo su visión del mundo y no solo enriqueciéndose profesionalmente, sino también enriqueciendo su vida personal.

