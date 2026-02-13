Familias acuden a vacunarse contra el sarampión en el Palacio Municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal de Navojoa, en coordinación con el área de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó una jornada de vacunación contra el sarampión en el Palacio Municipal.

Durante esta jornada, más de mil 023 personas, entre bebés, niños, jóvenes y adultos, acudieron a aplicarse la primera dosis, así como la vacuna de refuerzo para protegerse del sarampión, debido a los casos de sospecha registrados en la región.

Se ha hecho un llamado a completar sus esquemas de vacunación, así como a las personas que son factores de riesgo. En esta jornada vimos que mucha gente se acercó y durante toda la mañana no dejó de circular gente", indicó Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal.

Las autoridades invitaron a las personas que no pudieron aplicarse la vacuna contra el sarampión, así como los inmunológicos para protegerse del Covid-19 e influenza, a visitar su módulo familiar del IMSS más cercano.

