Feria de Paz en Ciudad Obregón ofrece servicios gratuitos a vecinos de todas las edades y colonias

Ciudad Obregón, Sonora.- Con distintos servicios gratuitos para las y los cajemenses de todas las edades, se realizó una jornada más de la llamada Feria de Paz, atención a las causas con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Bajo el slogan de atención a las causas, la Feria de Paz se ha consolidado como un espacio ideal para acercar servicios, atención y actividades en beneficio de las familias cajemenses, destacaron algunos de los funcionarios presentes en el evento que se realizó dentro de las instalaciones de la escuela secundaria técnica número dos.

Vecinos de las colonias Sochiloa, Campestre, Constitución, Faustino Félix y otras acudieron para aprovechar trámites de distintos tipos, consultas médicas y nutricionales, asesorías jurídicas, psicológicas y de vivienda, cortes de cabello, temas preventivos y mucho más.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal participó en la jornada que dirigió parte de su contenido a mejorar el tejido social por medio de la prevención y actividades enfocadas en la adolescencia y juventud.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar también participó con todos los servicios, como pensiones a diversos sectores vulnerables de la sociedad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y un mayor bienestar para todas y todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui