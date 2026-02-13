Frente frío 34 provocará LLUVIAS en Sonora HOY viernes 13 de febrero: Alertan caída de NIEVE

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora cambiará de forma importante este viernes 13 de febrero de 2026 por los efectos del Frente Frío número 34: Habrá lluvias fuertes, rachas de viento considerables y condiciones que podrían complicar traslados, sobre todo en zonas serranas. Antes de salir de casa conviene revisar cómo evolucionará el tiempo durante el día para tomar precauciones y evitar riesgos. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Sonora HOY viernes 13 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este viernes el Frente Frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte del país e interactuará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto provocará vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en la región, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora. Incluso existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra del estado.

Así será el clima en Sonora HOY viernes 13 de febrero. Foto: CAMe

Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado en gran parte del territorio, pero muy frío con heladas en zonas serranas. En ciudades del norte como Heroica Nogales la temperatura podría descender hasta los -6°C, mientras que en Agua Prieta se esperan valores cercanos a -8°C al amanecer. En la zona serrana también se anticipan registros bajos en Nacozari, con mínimas alrededor de 6 grados. En contraste, San Luis Río Colorado iniciará el día cerca de 12°C y Sonoyta alrededor de 11°C.

La presencia de cielo nublado y lluvias intermitentes marcará las primeras horas. Hacia la tarde continuará el cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en distintas zonas del estado, precipitaciones que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves o inundaciones en áreas bajas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 15 y 24°C dependiendo de la región. En Hermosillo se espera una máxima cercana a 24°C, en Ciudad Obregón alrededor de 21°C y en Guaymas unos 22°C.

Puerto Peñasco y Caborca alcanzarán aproximadamente 20 y 21°C, respectivamente. El ambiente será templado en el sur y suroeste de Sonora. El viento será un factor relevante durante el día, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora del oeste y suroeste, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la entidad, lo que podría provocar caída de árboles o afectaciones en anuncios publicitarios.

Por la noche el ambiente volverá a tornarse frío en amplias zonas del estado. En Hermosillo se prevé una mínima cercana a 16°c, en Ciudad Obregón alrededor de 14°C y en Huatabampo unos 13°C. En el norte, las temperaturas seguirán siendo bajas, especialmente en áreas serranas donde persistirá el riesgo de heladas y posible aguanieve.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en carretera y en zonas propensas a inundaciones o deslaves.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)