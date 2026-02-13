Gobierno de Sonora entrega equipamiento para cocinas escolares en Álamos y comunidades aledañas

Álamos, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Sistema DIF del estado, hace entrega de equipamiento para cocinas escolares y la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), fortaleciendo el bienestar de familias del municipio de Álamos y comunidades aledañas. Estas acciones contribuyen a garantizar el acceso a una alimentación adecuada y a servicios de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de la población.

Se dotó de equipo especializado a la Unidad Básica de Rehabilitación de Álamos, con una inversión superior a los 85 mil pesos, esto con el objetivo de mejorar y complementar las terapias físicas que se brindan en el centro de tratamiento, con el fin de ampliar las alternativas de atención funcional y contribuyendo a una recuperación más efectiva para personas con discapacidad o en proceso de rehabilitación; buscando una mejora en la inclusión social de personas con discapacidades temporales o permanentes.

Gobierno de Sonora mejora la calidad de vida de las familias de Álamos y comunidades

Asimismo, se entregaron refrigeradores y estufas en ocho escuelas de comunidades cercanas al municipio de Álamos para equipar las cocinas donde diariamente se preparan alimentos como parte del programa de Alimentación Escolar, el cual tiene como finalidad brindar desayunos a estudiantes de educación básica con el objetivo de asegurar que niñas, niños y adolescentes cuenten con una nutrición adecuada que favorezca su desarrollo integral y fortalezca su desempeño escolar.

El municipio de Álamos no fue el único beneficiado, ya que, como parte de esta gira de trabajo, en las comunidades de San Ignacio Río Muerto, Basiroa, El Guamúchil, Los Tanques, Nuevas Piedras Verdes, Mesa Colorada, Mochibampo y Los Estrados también se entregó equipamiento de cocina, fortaleciendo los espacios donde se preparan alimentos que contribuyen al bienestar de estudiantes y sus familias. Además, durante la jornada se ofrecieron servicios de credencialización y emisión de certificados para personas con discapacidad, facilitando su acceso a programas, apoyos y servicios que promueven su inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos.

El director de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Manuel Rábago Ibarra, en representación de la directora general del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, realizó la entrega del equipamiento, expresando que estas estrategias de impulsar el bienestar, la salud y la educación de la niñez sonorense, así como de fortalecer la atención integral a las personas que más lo necesitan, forman parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui