Lamarque impulsa en conversatorio universitario la 'Triple Hélice' para el desarrollo estratégico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, colaboró en un conversatorio universitario convocado por la Universidad Hispana, en el cual también participaron representantes de los sectores educativos y empresarial, denominado 'Educación, Empresa y Gobierno: la Triple Hélice del Desarrollo'.

El edil cajemense explicó el enorme potencial de Sonora, señalando sus recursos naturales, agrícolas, pesqueros, ganaderos y mineros, así como su estratégica ubicación fronteriza con Estados Unidos.

Destacó que el impulso a obras estratégicas lideradas por el gobernador Alfonso Durazo, con el respaldo de figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha abierto la puerta a un proceso de recuperación. Esto se logrará mediante proyectos de infraestructura, energía limpia, modernización aduanera, desarrollo portuario y conectividad vial.

Lamarque Cano externó que, entre los proyectos emblemáticos, mencionó la construcción de una planta fotovoltaica de gran escala, la recuperación del puerto de Guaymas como puerto de altura, la ampliación de la carretera Sonora-Chihuahua y la modernización ferroviaria en Nogales.

Agregó que el desarrollo de Sonora debe centrarse en cinco polos estratégicos: Hermosillo como capital, la región fronteriza, el desierto con vocación energética, el desarrollo portuario y el sur del estado con sus valles agrícolas y atractivos turísticos y ganaderos, incluyendo destinos como Álamos y Huatabampo.

Finalmente, afirmó que el modelo 'Triple Hélice', que integra universidades, empresas y gobierno, es clave para impulsar sectores estratégicos como energías limpias, electromovilidad, automatización industrial, comercio exterior y semiconductores, pilares de la transformación económica actual.

Lamarque Cano impulsa la 'Triple Hélice' para el desarrollo estratégico de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui