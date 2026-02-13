Morena en Sonora comienza colecta de víveres para el pueblo de Cuba; así puedes donar

Hermosillo, Sonora.- Morena en Sonora inició con una colecta de víveres, alimentos no perecederos y medicamentos durante todo el mes de febrero en beneficio de los habitantes de Cuba, como parte de la solidaridad de los mexicanos.

Macario Carrillo, secretario general de Morena en Sonora, dijo que la colecta comenzó este 13 de febrero y terminará el 28 del mismo mes y se tendrán en Sonora dos centros de acopio, en las oficinas del comité ejecutivo estatal del partido en Hermosillo y en las instalaciones de Morena Cajeme.

Se pide el apoyo a la comunidad de donar alimentos no perecederos, así como leche para bebés, medicamentos básicos, artículos para la higiene personal, así como de limpieza en general. "En este sentido, es que Morena está solicitando a las y los sonorenses y Morena Nacional, a todos los mexicanos, una serie de insumos, para solidarizarnos con el pueblo de Cuba", señaló Macario Carrillo.

#Hermosillo | Inicia #Morena colecta de víveres, medicamentos y otros insumos a favor del pueblo cubano, en sus oficinas de Hermosillo y #Cajeme uD83EuDD1D pic.twitter.com/JrsHCo4ds3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Añadió que se recibirá el apoyo en las dos instalaciones, se pide que los donativos se encuentren en buen estado y también los diputados locales recibirán los donativos de insumos en sus casas de enlaces. Por su parte, la diputada local de Morena Vicky Espinoza invitó a la comunidad a sumarse a la campaña de colecta de víveres para la ayuda al pueblo de Cuba que por años ha pasado una crisis.

Vicky Espinoza puso a disposición de los hermosillenses su Casa de Enlace para recibir los apoyos de la comunidad, desde medicamentos básicos hasta alimentos que tengan larga duración, como latas y artículos de higiene. Por lo pronto, la campaña será hasta el 28 de febrero, pero en caso de necesidad de extenderla, se anunciará la nueva fecha, que podría ser los primeros 15 de marzo.

210 mil militantes y simpatizantes tiene registrados el comité directivo estatal de Morena en Sonora, que podrían sumarse en la colecta de víveres y artículos para el pueblo de Cuba, a propuesta del Comité Directivo Nacional que coordina Luisa María Alcalde.

Cuando un pueblo enfrenta dificultades, la respuesta es colectiva. ?

Desde México, enviamos ayuda humanitaria al pueblo hermano de Cuba.



Te invitamos a donar uD83DuDC47https://t.co/flvf9DIRbO#MorenaHumanista pic.twitter.com/aeK9gj5fSg — Morena (@PartidoMorenaMx) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui