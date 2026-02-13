Por gestiones de Alfonso Durazo crece la meta de Vivienda para el Bienestar en Sonora de 33 mil 800 a 65 mil

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, siguen firmes y mantienen su compromiso con las familias sonorenses para dar casas dignas a través del programa de Vivienda para el Bienestar, esto al incrementarse la meta sexenal en diversas ocasiones, pasando de 33 mil 800 a 65 mil viviendas proyectadas al 2030, de las cuales se estima que 20 mil sean entregadas antes de que concluya su administración.

Gracias a sus gestiones, Sonora se convirtió en el primer estado en garantizar la totalidad de la tierra requerida para iniciar la construcción de viviendas del programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, dirigidas a población que no cuenta con seguridad social, bajo un esquema accesible. Este programa avanza de manera sostenida en la entidad a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), posicionando a Sonora como uno de los estados con mayor progreso dentro de esta estrategia federal.

Adicionalmente, se encuentran en proceso de validación más de dos mil viviendas por parte de la Conavi, así como cuatro mil 570 viviendas de Infonavit en etapa previa al inicio de construcción, lo que fortalece el ritmo de crecimiento del programa en la entidad. Actualmente, las viviendas en desarrollo por medio de Conavi se distribuyen en municipios como Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Cajeme, mientras que con Infonavit destacan Nogales, Hermosillo, Navojoa y Agua Prieta, ampliando la cobertura territorial y el impacto social del programa.

Hoy el acceso a una vivienda digna es una realidad en Sonora.



— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui