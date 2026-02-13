Ruta Cajeme brinda servicio con nueve unidades con circulación de más de cinco mil usuarios al día

Cajeme, Sonora.- Con el propósito de brindar un servicio oportuno, confortable y seguro para los ciudadanos, hace aproximadamente cinco meses, una nueva ruta de transporte urbano inició operaciones en Ciudad Obregón, la cual está renovada y consta de once unidades monitoreadas con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en tiempo real, sistema de Grabador de Video Digital (DVR) con nueve cámaras de vigilancia interna y aire acondicionado, haciendo un recorrido diario de 32 kilómetros.

Estas unidades están destinadas a facilitar el traslado diario de más de cinco mil usuarios que pagan una pequeña tarifa de nueve pesos, entre ellos cerca de dos mil estudiantes que gozan de un gran beneficio, ya que cuentan con dos viajes gratis por día; asimismo, a las personas discapacitadas y adultos mayores se les cobra un monto de cinco pesos, a quienes conecta con 15 colonias y 52 escuelas e instituciones de salud.

Ruta Cajeme brinda servicio con nueve unidades en circulación a más de cinco mil usuarios al día

Manuel Piña Soto, director de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, es el encargado de administrar esta línea del transporte municipal e informó que la Ruta Cajeme inicia operaciones a partir de las 5:45 horas, con recorridos que duran 2 horas 30 minutos, saliendo cada 15 minutos desde la Plaza Sendero, al nororiente de la ciudad, avanza hacia el centro y norponiente de la ciudad para recorrer 19 colonias y 13 puntos de interés, incluyendo el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), IMSS, COBACH y CBTIS, entre otros, así como centros comerciales y de trabajo, para finalizar labores a las 22:15 horas, con guardia para estudiantes desde las 20:30 a las 22:15 horas.

Piña Soto mencionó que anteriormente la ruta trabajaba con 10 unidades en servicio y una de ellas permanecía como emergente; sin embargo, en la actualidad el servicio se realiza con nueve unidades, de lunes a viernes y entre cuatro y cinco camiones, esto por cuestiones de economía y eficiencia. Actualmente, se transporta con intervalos de paso cada media hora en fin de semana, buscando que, a través de los dos camiones emergentes, se dé respuesta a la solicitud ciudadana de ampliar el recorrido de la ruta para cubrir el sector Los Prados de la colonia Las Misiones, así como la colonia Los Héroes.

El nuevo sistema de credencialización garantiza tarifas preferenciales y prepara el transporte público para el pago electrónico, sin efectivo.



Con tecnología e inversión, mejoramos el servicio y protegemos la economía de las familias de Sonora. pic.twitter.com/HRAsPNj3eq — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui