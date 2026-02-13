Sonora: Conmemora Isssteson el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil

Hermosillo, Sonora.- Con el toque de campana de Kassandra, una pequeña de 11 años originaria de Cumpas, que venció la leucemia linfoblástica aguda, así como un emotivo evento en el que participaron niños y niñas que superaron la enfermedad o están en la lucha por vencerla, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil.

Fue en el Centro Médico 'Dr. Ignacio Chávez' donde se llevó a cabo el evento en el que Kassandra Aguilar Hoyos declamó el poema 'No te rindas', de Mario Benedetti, y donde también participó Sergio Elías Villaescusa, un adolescente guerrero que venció la enfermedad.

En el evento, también los niños Ian Alan Gámez y María Fernanda Arvizu entregaron el árbol de vida a Emma Sofía Flores y Santiago Herrera en señal de esperanza ante el cáncer. Isssteson brinda una atención de calidad en el servicio de oncología pediátrica, que actualmente ofrece tratamiento especializado a ocho menores de edad, pero que en aproximadamente 36 años ha atendido a alrededor de 400 niños y niñas.

Los mensajes por parte de las autoridades estuvieron a cargo de Eva Molina Alcántar, directora de Servicios de Salud a la Persona, en representación del secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra, así como del director general del Instituto, Héctor Manuel Esparza Ledezma.

Ambos coincidieron en que, en la lucha contra el cáncer infantil, los niños, niñas y sus familias no están solos, pues cuentan con el respaldo de un gobierno enfocado en brindar todo su esfuerzo para enfrentar el padecimiento, sea cual sea.

El evento culminó con aplausos, abrazos y algarabía de familiares, amigos y personal de Isssteson hacia Kassandra, quien después de un año en revisión periódica y más de cuatro años en tratamiento alcanzó la meta de tocar la campana en el área de pediatría del hospital.

uD83DuDE4CuD83CuDFFC Kassandra Aguilar Hoyos, derechohabiente #ISSSTESON ? tocó la campana en señal de que ha vencido el cáncer infantil uD83CuDF97? tras 4 años de tratamiento contra leucemia linfoblástica aguda y un año de estar en revisión.



1????2?? pic.twitter.com/9C4wR3Vls2 — ISSSTESON SONORA (@IssstesonGob) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui