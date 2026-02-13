Hermosillo, Sonora.- La recuperación de los suelos mediante la siembra de árboles y la cobertura vegetal puede convertirse en una estrategia efectiva para enfrentar la sequía que afecta a Sonora, sostuvo Ray Archuleta, especialista en manejo regenerativo de la tierra, durante la conferencia 'El problema del agua en Sonora sí tiene solución' en beneficio del Banco de Alimentos de Hermosillo.

El promotor explicó que la falta de vegetación provoca suelos degradados que pierden humedad y reducen la posibilidad de lluvias, mientras que los terrenos cubiertos favorecen la retención de agua y la formación de nubes. "Gran parte de la lluvia se origina en la interacción entre plantas y suelo, por lo que dejar la tierra expuesta rompe ese equilibrio natural", detalló Archuleta durante su conferencia en la capital sonorense.

Suelos vivos, una alternativa ante la sequía: Ray Archuleta en conferencia a beneficio del Banco de Alimentos de Hermosillo

Asimismo, señaló que los suelos sanos almacenan mayor cantidad de agua orgánica, lo que disminuye la dependencia de presas y embalses, además de reducir hasta en un 50 por ciento el uso del líquido acumulado. Finalmente, agradeció al público asistente al auditorio de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), y reiteró que las ganancias del evento serán destinadas al Banco de Alimentos, para apoyar el proyecto de combatir el hambre en las familias vulnerables de Hermosillo.

Dicha conferencia estuvo enfocada en la conversación sobre la crisis de agua en el estado. Archuleta es reconocido internacionalmente por su trabajo práctico y pedagógico en torno a la salud del suelo y su papel en la recuperación del ciclo del agua. Es a través de la demostración y evidencia científica que demostró cómo un suelo vivo puede filtrar mejor la lluvia, retener humedad por más tiempo, reducir la erosión y contribuir a regular la temperatura del entorno. Su enfoque plantea que regenerar la tierra no solo es una estrategia ambiental, sino también una herramienta.

El problema del agua en Sonora sí tiene solución uD83DuDCA7



Este 13 de febrero, el experto Ray Archuleta compartirá desde Hermosillo soluciones reales desde el suelo.



uD83DuDCCD Auditorio U.G.R.S. uD83DuDD5A 11 a.m.

uD83CuDF9F? $1,500 general | $750 estudiantes

A beneficio del Banco de Alimentos de Hermosillo pic.twitter.com/DRhN3B0VZI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui