Todo listo para celebrar el Coyota Fest este domingo 15 de febrero en Cócorit; aquí los detalles

Cócorit, Sonora.- Con música, gastronomía y mucha tradición, este domingo 15 de febrero de 2026 se realizará la tercera edición del Coyota Fest en el pueblo de Cócorit, Sonora.

El principal atractivo de este evento es la gastronomía tradicional con sabores que preservan la memoria culinaria de nuestro territorio, según la organización.

Además, de la exposición y venta de productos tradicionales, productos y artesanías regionales como impulso a la economía creativa de la localidad, charlas de productores artesanales que compartirán sus experiencias y mucho más", comentaron los organizadores del Coyota Fest.

El evento iniciará desde las 10:00 horas y habrá varias presentaciones musicales de distintos géneros y visitas guiadas al mariposario y al jardín etnobotánico.

Coyota Fest ofrecerá:

Exposición y venta de productos tradicionales.

Gastronomía tradicional, con sabores que preservan la memoria culinaria del territorio.

Productos y artesanías regionales, impulsando la economía creativa local.

Charlas de productores artesanales compartiendo su experiencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui