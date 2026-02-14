Clima en Hermosillo: Conagua da el pronóstico para este 14 de febrero; ¿lloverá este San Valentín?

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este sábado 14 de febrero del 2026. Según el pronóstico, este día de San Valentín no hay que preocuparse de lluvias, pues habrá cielos despejados y un día cálido.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua, han estipulado que habrá una humedad del 44 por ciento en el ambiente, por lo cual no se esperan lluvias este sábado, además de que habrá cielos despejados en su totalidad y el ambiente permanecerá cálido a lo largo del día, bajando la temperatura paulatinamente hasta que sea fresco.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 16 grados durante el día y máximos de los 24 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá entre los 19 y 20 grados, por lo que será un día agradable para salir y realizar actividades al aire libre.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 10 a 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 40 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

#Sonora | Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 50%, se espera para hoy un valor máximo de 25°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 60 km/h.

Cielos nublados y 40% de probabilidad de precipitación.



Ciudad… pic.twitter.com/32N59gPouO — Telemax Sonora (@TMXDigital) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui